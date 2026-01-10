Cloudflare contro Agcom e Piracy Shield: furiosa per la multa minaccia di abbandonare l’Italia

Dopo che l’AGCom ha multato Cloudflare per 14 milioni per non aver adempiuto agli obblighi sul blocco dei contenuti previsto dalla nuova legge antipirateria italiana, che prevederebbe il blocco immediato dei contenuti semplicemente con una segnalazione senza alcuna verifica della sua correttezza, l’azienda minaccia di uscire dal mercato italiano dei servizi di sicurezza informatica, DNS, e distribuzione dei contenuti.
Ne parla un articolo di DDay.it
