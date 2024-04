Come Airbnb ha cambiato Napoli

Su Internazionale un video di Ivan Rulyov racconta quanto e come Airbnb abbia cambiato Napoli.

“Airbnb ha cambiato il modo in cui si viaggia, influenzando l’identità delle città in tutto il mondo. Anche a Napoli, una destinazione turistica in crescita, sempre più case del centro storico sono trasformate per andare incontro all’esigenza dei visitatori che cercano un’esperienza autentica.

Il risultato è che i proprietari sfrattano i residenti per lasciare gli appartamenti a chi rimane in città solo qualche giorno e l’aumento degli affitti costringe gli abitanti a trasferirsi in zone più periferiche. Ma ci sono associazioni ed esperti che propongono modelli per un turismo più sostenibile.”