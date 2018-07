Come Amazon, Berkshire e JPMorgan vogliono entrare nel mercato della sanità [EN]

Qualche mese fa tre grandi compagnie americane (Amazon, Berkshire, JP Morgan) annunciavano l’intenzione di creare una nuova azienda per entrare nel mercato della sanità USA e abbassare i costi per i propri dipendenti. Ora la strategia diventa più chiara. È stato scelto come CEO un chirurgo, Atul Gawande, critico dell’organizzazione sanitaria USA. La scelta dovrebbe riflettere una impostazione non rivolta solo a tagliare i prezzi dei farmaci, ma ad affrontare globalmente il problema dei costi.

Nei mesi scorsi i tre CEO hanno fatto di chiarazioni pubbliche che preannunciano i loro obiettivi. Il CEO di JP Morgan, Dimon, ha evidenziato le frodi, i costi amministrativi, e i costi delle malattie croniche legate a fumo e obesità. Una sua dichiarazione in particolare, riguardo ai costi molto cari delle cure per il fine vita, ha suscitato interesse. Perché proprio il CEO della nuova azienda, Gawande, ha pubblicato un libro in cui argomenta contro il prolungamento di una vita di bassa qualità di anziani e malati terminali.

