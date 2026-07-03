Come fa l’Iran a resistere

Per capire il conflitto bisogna guardare alla storia lunga della Repubblica islamica dell’Iran, alla sua idea di sovranità e al modo in cui ha costruito la propria resilienza: ne parla Vali Nasr, in un articolo riportato da Startmag.

Le élite politiche iraniane ritengono che sia stata la Rivoluzione Islamica del 1979 ad aver reso davvero indipendente il loro paese, dopo più di un secolo di interferenze straniere, e che l’attuale regime sia l’unico baluardo contro gli Stati Uniti che vorrebbero assoggettarlo di nuovo. Dal loro punto di vista, la guerra contro gli USA è un conflitto esistenziale, da cui dipende la sovranità dell’Iran. Inoltre, l’attuale classe dirigente si è formata all’epoca della guerra con l’Iraq (1980-1988), un conflitto sanguinosissimo, che il paese affrontò senza veri alleati. Il risultato di questa mentalità, e di questo trauma collettivo, è che le strutture politiche ed economiche sono state concepite per essere resilienti in caso di conflitto: la produzione di cibo e armi è il più possibile autarchica, e infrastrutture e catene di comando sono costruite in modo da non dipendere da un singolo punto o da una singola persona. Anche la promozione dell’ “Asse della Resistenza” non aveva tanto l’obiettivo di “esportare la rivoluzione”, ma di spostare all’esterno la linea del fronte della guerra contro USA e Israele, e di rendere più costosi eventuali attacchi contro Teheran. Il coronamento di questa strategia, però, è stato l’uso massiccio di droni economici costruiti in patria, e l’utilizzo del blocco dello stretto di Ormuz come mezzo di deterrenza.

L’attuale guerra ha dato più potere ai Pasdaran e all’ala più aggressiva del regime, e ha mobilitato la parte di popolazione che lo sostiene. Resta da capire se ora il governo si appoggerà solo ad essi, o se tenterà di allargare la propria base di consenso.