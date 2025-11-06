Come il Pumpkin Spice è diventato un’industria da milioni di dollari

Ogni anno, quando le prime foglie iniziano a cadere e l’aria si fa più fresca, negli Stati Uniti l’autunno ha un solo profumo: quello del pumpkin spice. Cannella, zenzero, noce moscata e chiodi di garofano si mescolano in una fragranza che sa di torte appena sfornate e bevande calde sorseggiate tra sciarpe e maglioni. Il Gambero Rosso propone un articolo sulla storia e l’evoluzione di questo prodotto; dietro il latte alla zucca più fotografato di Instagram si nasconde una storia sorprendentemente lunga: un viaggio che parte dalle rotte delle spezie e arriva fino ai bicchieri delle caffetterie contemporanee. Dalle cucine del New England al marketing stagionale globale, il pumpkin spice è molto più di un sapore: è l’aroma con cui l’America accende ufficialmente l’autunno.

Come bonus ecco la ricetta che Dissapore propone per fare in casa un ottimo pumpkin spice latte e la versione di La Cucina italiana