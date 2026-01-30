un sito di notizie, fatto dai commentatori

Come si riconosce un buon casting?

Come si riconosce un buon casting?

30 Gen 2026 di hookii0 commenti

Da quest’anno agli Oscar verranno premiati anche i professionisti che scelgono gli attori e le attrici di un film, ma non è ancora chiarissimo come verranno giudicati
Continua a leggere: Come si riconosce un buon casting?
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.