Da quest’anno agli Oscar verranno premiati anche i professionisti che scelgono gli attori e le attrici di un film, ma non è ancora chiarissimo come verranno giudicati
Continua a leggere: Come si riconosce un buon casting?
Fonte: il Post
Come si riconosce un buon casting?
30 Gen 2026 • 0 commenti
Da quest’anno agli Oscar verranno premiati anche i professionisti che scelgono gli attori e le attrici di un film, ma non è ancora chiarissimo come verranno giudicati
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.