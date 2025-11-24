In una regione ha vinto la destra e in due il centrosinistra, senza sorprese, ma un po’ di risultati inaspettati ci sono stati
Continua a leggere: Come sono andate le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia
Fonte: il Post
Come sono andate le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia
24 Nov 2025 • 0 commenti
In una regione ha vinto la destra e in due il centrosinistra, senza sorprese, ma un po’ di risultati inaspettati ci sono stati
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.