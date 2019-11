Condividere il tempo libero è diventato un atto sovversivo

E questo dovrebbe preoccuparci, scrive Shulevitz, non solo per motivi legati alla qualità della vita, ma anche alla politica. “Un paradigma dei filosofi della politica è che, se vuoi creare le condizioni ideali per la tirannia, devi troncare i rapporti personali e sociali”. Per dirla in parole povere: una società non può funzionare bene se i suoi cittadini non riescono a mettersi d’accordo per andare a bere una birra insieme.