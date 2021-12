Conglomerati dello sport

Un breve articolo, di Rivista Undici, descrive i successi a ripetizione delle squadre di calcio appartenenti al gruppo City Football Group, proprietario o co-proprietario di ben 10 squadre di calcio sparse per il mondo, tra le quali spicca il Manchester City. Questa vera multinazionale del calcio, è arrivata nel 2018/2019, ultimo anno pre-pandemia, a un rosso di un centinaio di milioni come riportato da questo articolo di Calcio e Finanza, un risultato da considerarsi non troppo negativamente per un insieme di squadre di calcio, società che sono notoriamente quasi sempre in rosso.

Il City Football Group non è un caso unico, anche la Red Bull ha una strategia sportiva in parte paragonabile, con la differenza che oltre che nel mondo del calcio la Red Bull è attiva anche in altri sport, ne parla con un video, anch’esso del 2019, il giornalista di DAZN Stefano Borghi

Sarà questo il futuro dello sport, in particolare del calcio? Conglemerati di molti club e a volte di diversi sport sotto un’unica proprietà e un unico stemma?

Immagine da Pixabay