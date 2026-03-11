Cioè chi scende davanti a sciatrici e sciatori ipovedenti o ciechi, raccontato da uno che partecipa alle Paralimpiadi di Milano Cortina
Continua a leggere: Cosa fa, e soprattutto cosa dice, un atleta guida nello sci alpino
Fonte: il Post
Cosa fa, e soprattutto cosa dice, un atleta guida nello sci alpino
11 Mar 2026 • 0 commenti
Cioè chi scende davanti a sciatrici e sciatori ipovedenti o ciechi, raccontato da uno che partecipa alle Paralimpiadi di Milano Cortina
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.