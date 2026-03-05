Cos’è lo yogurt alle formiche

Il Gambero Rosso, a firma di Indra Galbo, propone questo articolo che racconta un sorprendente incontro tra tradizione e scienza: la riscoperta di una fermentazione casearia che utilizza le formiche per produrre yogurt. Un team interdisciplinare dell’Università di Copenaghen, guidato dalla microbiologa Veronica Marie Sinotte, ha documentato e analizzato un metodo ancora praticato in alcune zone rurali di Turchia e Bulgaria, dimostrando come gli enzimi e i batteri presenti negli insetti possano innescare naturalmente la fermentazione del latte. Lo studio, pubblicato su iScience, apre nuove prospettive per la ricerca sui microbi alimentari e sulla biodiversità dei processi fermentativi, suggerendo che il futuro dell’innovazione alimentare potrebbe nascere proprio dal recupero di antiche conoscenze tradizionali.

Ne ha parlato anche un articolo del NYT, questo è il link ma è dietro paywall.