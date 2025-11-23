È la tavola lunga e piatta posta sul fondo delle macchine di Formula 1 per motivi di sicurezza, e si è usurata più del consentito
Continua a leggere: Cos’è questo pattino che ha fatto squalificare le McLaren a Las Vegas
Fonte: il Post
Cos’è questo pattino che ha fatto squalificare le McLaren a Las Vegas
23 Nov 2025 • 0 commenti
È la tavola lunga e piatta posta sul fondo delle macchine di Formula 1 per motivi di sicurezza, e si è usurata più del consentito
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.