Degli effetti della psilocibina si parla da decenni, ma ora ci sono nuove conferme e potrebbe arrivare il primo farmaco brevettato
Continua a leggere: Curare la depressione col principio attivo dei funghi allucinogeni
Fonte: il Post
Curare la depressione col principio attivo dei funghi allucinogeni
8 Mar 2026 • 0 commenti
Degli effetti della psilocibina si parla da decenni, ma ora ci sono nuove conferme e potrebbe arrivare il primo farmaco brevettato
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.