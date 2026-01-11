Molti pensano che sia almeno in parte di Leonardo, ma non si è mai riusciti a trovare una conferma definitiva: ora c’è una nuova teoria
Continua a leggere: Da decenni si discute di questo dipinto della Gioconda nuda
Fonte: il Post
Da decenni si discute di questo dipinto della Gioconda nuda
11 Gen 2026 • 0 commenti
Molti pensano che sia almeno in parte di Leonardo, ma non si è mai riusciti a trovare una conferma definitiva: ora c’è una nuova teoria
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.