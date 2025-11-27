Lavorano per un’azienda di proprietà russa colpita dalle sanzioni europee, e per questo tra un po’ smetteranno di ricevere lo stipendio
Da dieci giorni un gruppo di operai protesta su questo silos alto 40 metri
27 Nov 2025 • 0 commenti
Lavorano per un’azienda di proprietà russa colpita dalle sanzioni europee, e per questo tra un po’ smetteranno di ricevere lo stipendio
