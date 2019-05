«Da me si frequenta in abbigliamento sportivo occidentale». L’intervista al proprietario della palestra di Mirandola

a cura di @Ibn Battuta.

A Mirandolina, il proprietario di una palestra ha espulso un’iscritta che voleva allenarsi indossando l’hijab, il velo che copre il capo. Open lo ha intervistato.

«Ribadisco, ci sono delle regole: non si usano le scarpe che si usano per strada ad esempio. Voglio che i miei clienti si vestano in abbigliamento ginnico-sportivo, non in costume da bagno. Mi chiedi di controindicazioni per il velo? Ti rispondo ripetendo esattamente ciò che le ho detto: “tu vieni in palestra con l’abbigliamento sportivo occidentale”