Equivalgono a quasi mezzo miliardo di euro e servirebbero a pagare stipendi e servizi: è uno dei molti modi con cui danneggia l’economia palestinese
Continua a leggere: Da mesi Israele trattiene i soldi che dovrebbe versare all’Autorità nazionale palestinese
Fonte: il Post
Da mesi Israele trattiene i soldi che dovrebbe versare all’Autorità nazionale palestinese
2 Dic 2025 • 0 commenti
Equivalgono a quasi mezzo miliardo di euro e servirebbero a pagare stipendi e servizi: è uno dei molti modi con cui danneggia l’economia palestinese
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.