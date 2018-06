Dati statistici sulle conseguenze dell’assenza della figura paterna negli USA [EN]

A cura di Giulio Cesare

Un breve articolo, in buona parte una raccolta di dati statistici, sulle conseguenze sui figli, specialmente maschi, della carenza della figura paterna nella società statunitense contemporanea:

Il 63% dei giovani suicidi proviene da case senza padre (US Department of Health / Census) – 5 volte la media;

Il 90% di tutti i senzatetto e i bambini in fuga provengono da case senza padre – 32 volte la media;

L’85% di tutti i bambini che mostrano disturbi del comportamento provengono da case senza padre – 20 volte la media. (Center for Disease Control);

L’80% degli stupratori con problemi di rabbia provengono da case senza padre -14 volte la media. (Justice & Behaviour, Vol 14, pag 403-26);

Il 71% di tutti gli abbandoni delle scuole superiori proviene da case senza padre – 9 volte la media. (Rapporto della National Principals Association);

Il 75% di tutti i pazienti adolescenti in centri di abuso chimico proviene da case senza padre – 10 volte la media.

Immagine: Geoff Charles