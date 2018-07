Debito in lire? Ci sarebbe da pagare un conto salato

Su suggerimento di @Yoghi.

Un articolo pubblicato sulla Voce illustra alcune delle possibili conseguenze di un’uscita italiana dalla moneta unica europea, in particolare a fronte di una ridenominanzione in valuta nazionale del debito italiano.

Se oggi l’Italia decidesse un’uscita unilaterale dall’euro, non si può escludere che la successiva conversione monetaria possa dar luogo a contenziosi anche con i possessori italiani di titoli del debito pubblico. Comunemente però si ritiene che per fattispecie esclusivamente “domestiche” la cosiddetta lex monetae non permetterebbe molti spazi di contestazione.