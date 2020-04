Diamo i voti alle migliori lune del Sistema Solare (CLICCA QUI)

Anche gli astronomi, come tutti noi, non sanno come far passare il tempo in quarantena. Approfittando di questa situazione, Popular Mechanics ha lanciato un thread su twitter chiedendo a tutti i professionisti del ramo di stilare una classifica delle lune del sistema solare, in ordine di preferenza. Il prodotto di tanto sforzo è, effettivamente, un articolo-listone che elenca decine di corpi subplanetari del Sistema Solare, con immagini e commento scientifico per tutti i più importanti (a insindacabile giudizio degli autori).

Immagine da Wikimedia Commons