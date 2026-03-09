Da decenni vanno molto bene perché danno un’idea di autenticità e sostenibilità: le multinazionali come Hyatt, Hilton e Marriott se ne sono accorte
Dietro ai piccoli hotel di lusso oggi c’è quasi sempre una grande catena
9 Mar 2026 • 0 commenti
