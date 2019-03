Divulgare su Plutone

Episodio 245 per il nostro podcast, con Marco Casolino e Andrea Bersani (raffreddatissimo) che provano ad affrontare svariati argomenti. Partiamo dalla più stretta attualità, con la capsula SpaceX Crew Dragon che arriva alla Stazione Spaziale Internazionale, aprendo un nuovo capitolo per l’esplorazione spaziale, con gli Stati Uniti che tornano dopo anni a essere in grado di portare astronauti in orbita.

Sentiamo poi un’intervista di Giuliano Greco ad Alberto Diaspro, professore ordinario al Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova e Direttore dell’Istituto di Nanofisica dell’IIT, che ci parlerà di divulgazione scientifica, argomento di cui è sempre stato importante interprete.

Torniamo in studio per commentare lo status di Plutone come pianeta nano: un recente studio mostra come sia riuscito a sgomberare con una certa efficienza la sua orbita, una delle caratteristiche tipiche del pianeta “a pieno diritto”… e sia Andrea che Marco vorrebbero che Plutone tornasse a essere il nono pianeta del sistema solare!

Parliamo infine di una nuova tecnica di accelerazione di particelle che sta avendo risultati eccezionali, l’accelerazione al plasma o wakefield, che promette di fare un acceleratore sul tavolo di casa…