Dodici scienziati statunitensi sono morti o scomparsi a partire dal 2022.

Un recente video della youtuber Sabine Hossenfelder parla di una serie di sparizioni e omicidi avvenuti recentemente e che coinvolgono alcuni scienziati americani (ed un amministrativo). Questi ricercatori erano coinvolti principalmente in programmi di ricerca spaziale e nucleare, spesso secretati. Quest’articolo di the Independent fa una panoramica di queste persone scomparse su cui sta indagando l’FBI.