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Immagine: STS-134 International Space Station after undocking - Stazione spaziale internazionale - Wikipedia Di NASA - Pubblico dominio

Dodici scienziati statunitensi sono morti o scomparsi a partire dal 2022.

25 Apr 2026 di Achille Orjgano0 commenti

Un recente video della youtuber Sabine Hossenfelder parla di una serie di sparizioni e omicidi avvenuti recentemente e che coinvolgono alcuni scienziati americani (ed un amministrativo).  Questi ricercatori erano coinvolti principalmente in programmi di ricerca spaziale e nucleare, spesso secretati. Quest’articolo di the Independent fa una panoramica di queste persone scomparse su cui sta indagando l’FBI.


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