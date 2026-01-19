Sono state trovate sale da ballo troppo piene e norme di sicurezza non rispettate, che hanno portato a diverse chiusure temporanee
Fonte: il Post
Dopo Crans-Montana i controlli nelle discoteche italiane sono aumentati
19 Gen 2026 • 0 commenti
