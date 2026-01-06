un sito di notizie, fatto dai commentatori

È il pensiero, che conta

6 Gen 2026 di hookii0 commenti

«È impossibile occupare militarmente il nostro spazio interiore, almeno fino a che Elon Musk avrà inventato un chip microbico che ci mangia il cervello e lo rimpiazza con qualcosa»
