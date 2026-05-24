È morto il padre del Crodino. Maurizio Gozzelino aveva 91 anni. Inventò l’analcolico biondo nel 1965

“L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo” non è stato solo uno slogan pubblicitario: è stato un pezzo di immaginario collettivo italiano. Dietro quella formula entrata nella memoria di generazioni c’era Maurizio Gozzelino. L’enologo piemontese, “mago delle essenze”, è morto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio all’età di 91 anni. Lo hanno annunciato la moglie Marisa e la figlia Barbara. Con lui scompare l’uomo che ha contribuito a dare un’identità al Crodino, l’aperitivo analcolico nato nel cuore della Val d’Ossola e diventato nel tempo un simbolo dell’aperitivo “all’italiana”, capace di attraversare decenni di pubblicità, televisione e costume.

Ne parla un articolo de La Repubblica