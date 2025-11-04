Era stato estratto dalle macerie lunedì sera, circa 10 ore dopo il collasso parziale della struttura nel centro della città
Fonte: il Post
4 Nov 2025 • 0 commenti
Era stato estratto dalle macerie lunedì sera, circa 10 ore dopo il collasso parziale della struttura nel centro della città
