Due ricercatori italiani stanno cercando di capire fino a che punto la fibra ottica su cui viaggiano le comunicazioni globali può essere utile alla sismologia
Continua a leggere: E se usassimo i cavi in fondo al mare per rilevare i terremoti?
Fonte: il Post
E se usassimo i cavi in fondo al mare per rilevare i terremoti?
6 Gen 2026 • 0 commenti
Due ricercatori italiani stanno cercando di capire fino a che punto la fibra ottica su cui viaggiano le comunicazioni globali può essere utile alla sismologia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.