Fonte: il Post
È stato condannato all’ergastolo Ryan Wesley Routh, l’uomo che tentò di uccidere Donald Trump durante la campagna elettorale del 2024
4 Feb 2026 • 0 commenti
