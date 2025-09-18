E.T. l’extra-terrestre venuto dall’ Italia (feat Victor Rambaldi) – Parte 1

5 luglio 2023

In questa puntata Fabio Antonelli, con Victor Rambaldi come ospite d’eccezione (si, proprio quel Rambaldi), parla, fra le altre cose, della colonna sonora del film ET – L’Extraterrestre

In questa prima parte dell’episodio onestamente non sono riuscito a parlare di musica… un film come ET ha fatto la storia ed avere Victor Rambaldi in studio è stata un’emozione e un’occasione che non potevo farmi scappare. Parliamo quindi del pupazzo di ET e di Carlo Rambaldi, suo padre, vincitore di premi oscar e creatore non solo di ET ma anche di Alien e tante altre immense cose del cinema mondiale.

Nella Parte 2 parleremo anche della colonna sonora… promesso!

buon ascolto!