E.T. l’extra-terrestre venuto dall’ Italia (feat Victor Rambaldi) – Parte 1

5 luglio 2023
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa puntata Fabio Antonelli, con Victor Rambaldi come ospite d’eccezione (si, proprio quel Rambaldi), parla, fra le altre cose, della colonna sonora del film ET – L’Extraterrestre
In questa prima parte dell’episodio onestamente non sono riuscito a parlare di musica… un film come ET ha fatto la storia ed avere Victor Rambaldi in studio è stata un’emozione e un’occasione che non potevo farmi scappare. Parliamo quindi del pupazzo di ET e di Carlo Rambaldi, suo padre, vincitore di premi oscar e creatore non solo di ET ma anche di Alien e tante altre immense cose del cinema mondiale.
Nella Parte 2 parleremo anche della colonna sonora… promesso!
buon ascolto!
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
