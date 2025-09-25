E.T. l’extra-terrestre venuto dall’ Italia (feat Victor Rambaldi) – Parte 2

6 agosto 2023
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa puntata Fabio Antonelli, con Victor Rambaldi come ospite d’eccezione (si, proprio quel Rambaldi), parla, finalmente, della colonna sonora del film ET – L’Extraterrestre
In questa seconda parte dell’episodio finalmente iniziamo a parlare della colonna sonora composta da John Williams di questo capolavoro di Spielberg e continuiamo ad avere aneddoti e meravigliosi interventi da parte di Victor Rambaldi presente sul set durante le riprese.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
