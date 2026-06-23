Ecco come suona quella che è considerata “la più importante scoperta mozartiana degli ultimi decenni”

In questo articolo del New York Times si racconta della recente scoperta presso la Biblioteca Nazionale di Francia di un quaderno di 44 pagine contenente gli appunti delle lezioni di de Guînes, a cui Mozart diede lezioni durante la sua permanenza in Francia. Il quaderno offre una straordinaria finestra sul metodo di insegnamento di Mozart, mostrando le sue correzioni e i miglioramenti apportati al lavoro di de Guînes. La scoperta ha inoltre portato alla luce brani del repertorio segnati dall’immaginazione di Mozart: sette opere inedite per flauto e arpa. Gli esperti affermano che, sebbene de Guînes abbia composto queste opere sotto la guida della sua insegnante, Mozart ne ha scritto personalmente una parte sostanziale.