Ecco cosa non sapete della festa del Ringraziamento

Il Thanksgiving è uno dei riti più riconoscibili della cultura statunitense e molte delle sue abitudini attuali sono il risultato di trasformazioni avvenute nel corso dei secoli.

Questo articolo del Gambero Rosso parte dalla storia inizialmente legata al digiuno fino ai menu che si sono evoluti lontano dalle ricette originarie; questa festa mostra un rapporto dinamico tra tradizione e pratica culinaria. Alcuni simboli oggi considerati imprescindibili, come il tacchino o la torta di zucca, sono entrati nella consuetudine molto più tardi, mentre altre usanze, come le grandi parate o i consigli telefonici dedicati alla preparazione del tacchino, raccontano l’adattamento della festa alla vita moderna. L’articolo ricostruisce queste evoluzioni mettendo in luce curiosità e passaggi meno noti.

Aggiungiamo come bonus uno spiegone, sempre del Gambero Rosso, sul perchè il Thanksgiving è la festa americana che non mette tutti d’accordo, sarà proprio così?