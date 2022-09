Elezioni 2022 – dall’1 al 15 settembre

La seconda metà d’agosto è stata caratterizzata dal processo di compilazione e presentazione delle liste elettorali, con le conseguenti polemiche sulle esclusioni, anche eccellenti, il rifiuto di candidature considerate non appropriate e l’inserimento in lista di nomi che hanno fatto discutere. Le liste di Azione-Italia Viva al Sud sono state oggetto di parecchie critiche per il profilo e i precedenti di alcuni candidati, come è accaduto anche per la candidatura da parte del PD del virologo Crisanti come capolista in Europa o quella di Casini nel seggio bolognese. Il ministro Franceschini è stato candidato a Napoli, mentre Carlo Cottarelli è entrato come candidato in +Europa. Nel frattempo sono usciti i programmi dei principali partiti ed è nata una polemica tra il PD e Azione-Italia Viva per la scelta da parte de Il Corriere della Sera e di Porta a porta di proporre, immediatamente prima del 25 settembre, un singolo confronto a due tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. E’ intervenuta l’Agicom chiedendo il rispetto della legge sulla par condicio, a seguito delle proteste degli altri leader di partito che corrono alle elezioni. In Sicilia intanto si è rotta l’alleanza tra Giuseppe Conte e il PD per le Regionali, il M5S ha annunciato senza dare troppe spiegazioni che correrà da solo nonostante si fossero svolte delle primarie per scegliere il candidato comune col PD.

Hanno anche suscitato scalpore alcune dichiarazioni di Giorgia Meloni sull’intenzione di investire nello sport da parte del suo governo se dovesse vincere le elezioni per porre rimedio alle “devianze giovanili”. Tiene intanto sempre banco la proposta di introdurre una modifica costituzionale per il presidenzialismo da parte della coalizione a cui appartengono FdI, Lega e Forza Italia, però non c’è un chiaro progetto del nuovo assetto costituzionale e del metodo che questi partiti vorrebbero adottare per modificare la Costituzione e questo continua a generare parecchie incertezze e preoccupazioni.