Esporsi alla falsificazione fa bene

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Comune Info pubblica una conversazione tra il fisico teorico e divulgatore scientifico Carlo Rovelli, autore di diversi libri di divulgazione, e il maestro di scuola elementare Franco Lorenzoni, suo amico e lettore. Rovelli, stimolato dalle riflessioni e dalle domande del maestro – che spesso prendono proprio spunto dai suoi saggi -, propone la sua analisi sul rapporto tra matematica e fisica, sapere scientifico e crescita individuale, politica e sapere, democrazia e progresso, didattica e scienza, ricerca e potere militare.

Perché ci insegna a non credere ai nostri maestri. A non credere a quello che sappiamo. E non c’è nulla che apra lo spirito come questo. I maestri sono essenziali, sono la nostra fortuna. Lo sono per due motivi: perché ci trasmettono il sapere passato, e perché ci invitano a porre domande; c’è una sottile contraddizione fra questi due ruoli, ma il secondo è altrettanto essenziale che il primo e forse lo è di più. Per questo, Franco, tu sei un maestro straordinario: perché il tuo lavoro è un invito infinito a porsi domande. Porsi domande significa rendersi conto che non abbiamo già le risposte. O meglio: che siamo pieni di risposte, ma forse sono sbagliate. Scoprire che abbiamo sbagliato è la porta per apprendere. Scoprire che possiamo sempre sbagliare è la porta per aprire la nostra mente, io penso. Tu riesci a insegnare ai bambini ad avere fiducia nelle proprie capacità di porre domande e scovare risposte, e allo stesso tempo essere pronti a cambiare idea e non restare impigliati in quello che ci sembra ovvio.