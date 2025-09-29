Essen 2025 – Il Listone di Pennuto parte IV

Essen ’25 si avvicina inesorabilmente e noi siamo giunti alla quarta tappa del nostro viaggio di esplorazione alla scoperta dei giochi più attesi e significativi della rassegna a giudizio del vate Pennuto. Oggi si parla dell’immancabile Rosemberg, si andrà in Mesopotamia, ci immergeremo per esplorare fondali marini e si proverà a coltivare prodotti con un’agricoltura sostenibile; insomma anche questa settimana sembra essercene un po’ per tutti i gusti.

Buon gioco a tutt*!