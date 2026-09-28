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Essen 2026 Il listone di Pennuto parte 4

28 Set 2026 di PincoPallino0 commenti

Sembra quasi un mese fa che abbiamo iniziato il listone per arrivare preparati a Essen Spiel e invece è passato già quasi un mese. Quali giochi avrà selezionato il goblin Pennuto per questa quarta puntata del suo listone?

Buon Gioco!


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