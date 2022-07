Estraneazione familiare. Quando i figli adulti rifiutano i genitori

Un articolo di Nicola Boccola sull’Atlante Treccani parla della alienazione familiare che si crea quando le persone si allontanano dai genitori o dai fratelli.

Siamo abituati a pensare al ghosting come modalità superficiale per sfuggire a un rapporto di coppia, semplicemente scomparendo; quando però un giovane adulto taglia i ponti a lungo termine con genitori o familiari stretti, come avviene nell’estraneazione familiare, la vicenda diventa non di rado drammatica. I rapporti tra germani sono quelli più duraturi in una vita media, ma ben una volta su due esitano in litigi al momento della gestione dei genitori anziani e della loro eredità economica, come sottolineato nel testo Caino contro Caino della sociologa Raffaella Viola (Alpes, 2020): si tratta per l’autrice del grande rimosso della psicoanalisi novecentesca, Sigmund Freud aveva infatti del tutto tralasciato l’analisi delle precoci relazioni orizzontali condizionando la ricerca futura (e forse la società attuale). Soldi spesso associati a potere e sicurezza, ma che in altre circostanze diventano compensazione per meriti, analgesici o mezzi di vendetta.