Eva contro Eva (in ufficio) [EN]

Su suggerimento di @silicato

Un long form sull’Atlantic parla dei rapporti professionali fra donne, che specialmente in ambienti di élite ed altamente competitivi possono a volte essere le peggiori nemiche delle loro colleghe. L’autrice Olga Khazan, citando studi psicologici e l’esperienza di svariate professioniste, esplora gli stereotipi su come donne e uomini gestiscono stress, competizione e rapporti di lavoro; concludendo che la loro origine vada cercata in cause sistemiche.

Indeed, it is hard to believe that women would hold a fierce bias against members of their own gender. Perhaps in part because it’s such a thorny topic, this phenomenon tends to be either dismissed (nothing to see here) or written off as inevitable (women are inherently catty).