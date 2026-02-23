Ai BAFTA è stato premiato “I Swear”, sulla vita dell’attivista John Davidson, i cui insulti razzisti durante la cerimonia sono però diventati un problema
Fonte: il Post
23 Feb 2026 • 0 commenti
