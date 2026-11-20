L’articolo Fabbricare la pioggia, scritto da Alessandra Ria e pubblicato su Il Tascabile il 20 luglio 2026, affronta il tema della modificazione artificiale del tempo atmosferico, concentrandosi in particolare sulle tecniche di cloud seeding, cioè sull’introduzione di particelle nelle nuvole per stimolare la formazione di pioggia o neve.

L’autrice parte da una prospettiva storica e culturale: nel corso del tempo molti popoli hanno cercato di invocare la pioggia attraverso riti, preghiere e sacrifici. Vengono ricordate, per esempio, la “processione degli alberi” di Manduria, le danze della pioggia e l’aquaelicium degli antichi Romani. Queste pratiche erano legate al desiderio di ottenere precipitazioni essenziali per i raccolti.

Dalle danze degli sciamani cinesi all’aquaelicium degli antichi romani, molti popoli hanno cercato la pioggia con i mezzi che avevano a disposizione, ovvero preghiere, riti, sacrifici. Poi, è arrivato il momento della tecnica.

A partire dall’Ottocento comparvero le prime teorie sulla modificazione del tempo atmosferico. Inizialmente, però, molte proposte non erano ancora scientificamente solide, come quella di James Pollard Espy, che suggeriva di incendiare le foreste per indurre la pioggia.

La storia del cloud seeding moderno cominciò invece nei laboratori della General Electric, a Schenectady, nel secondo dopoguerra, dove Irving Langmuir, Vincent Schaefer e Bernard Vonnegut studiarono i meccanismi di formazione delle goccioline e dei cristalli di ghiaccio nelle nuvole.

Il principio del cloud seeding consiste nell’introdurre nelle nubi nuclei artificiali di condensazione, utilizzando sostanze come il ghiaccio secco o lo ioduro d’argento. Queste particelle aiutano le microscopiche goccioline d’acqua ad aggregarsi e a diventare più grandi. Tuttavia, come sottolinea l’articolo:

Questa tecnica non può quindi creare la pioggia dal nulla né dare origine a nuove nubi: ciò che si può ottenere è al massimo un aumento della quantità della pioggia che cadrà dalle nuvole. Per questo il cloud seeding viene definito una tecnica di ingegneria meteorologica (e non climatica): il suo effetto si concentra nelle poche ore successive all’inseminazione e i dati disponibili non suggeriscono effetti a lungo termine.

Il problema principale riguarda la difficoltà di misurare l’efficacia del metodo. Anche quando dopo un’operazione di inseminazione piove, non è facile stabilire se la precipitazione sia stata provocata dal cloud seeding o se sarebbe avvenuta comunque. Per dimostrarne l’efficacia servirebbero numerosi confronti tra nuvole e condizioni atmosferiche molto simili, oltre a test condotti sia con sia senza inseminazione. Secondo l’articolo, gli effetti sono generalmente poco evidenti e l’aumento della quantità di pioggia viene indicato tra il 10 e il 15%.

L’articolo ricorda inoltre alcuni esempi concreti. In Puglia, il Progetto Pioggia, realizzato tra il 1988 e il 1994, fu abbandonato per la mancanza di effetti evidenti. Al contrario, programmi di cloud seeding sono attivi negli Emirati Arabi Uniti e vengono realizzati regolarmente anche in alcune regioni occidentali degli Stati Uniti.

Attorno a queste tecniche si sono sviluppate però diffidenza, incomprensioni e teorie del complotto, soprattutto a causa della confusione con la teoria delle “scie chimiche”:

un altro articolo del Washington Post menziona una proposta di legge, questa volta in Tennessee, contro le tecniche di geoingegneria che fa riferimento proprio alle scie chimiche, facendo confusione tra una linea di ricerca realmente esistente e una teoria del complotto che prevede il controllo sulle menti umane tramite sostanze chimiche liberate nell’atmosfera.

Nella parte conclusiva, l’articolo chiarisce che il cloud seeding non è in grado di generare o deviare uragani né di produrre effetti meteorologici estremi su vasta scala. La World Meteorological Organization afferma infatti che le tecnologie che promettono risultati così ampi “non hanno una solida base scientifica e dovrebbero essere considerate con diffidenza”.