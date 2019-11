Fantahookii Anno 1 – Giornata 12

Grandi novità in casa Fanthookii. Come ci racconta @Sakuragi nel Recap della giornata precedente la testa della corsa cambia (momentaneamente?) per la prima volta dall’inizio della stagione.

La nuova capolista, la Fratellanza Vigatese RR, cerca una conferma sul campo dell’ultima, un Real Chiara FC ancora a secco di vittorie, in un classico testa coda; mentre in contemporanea si affrontano la seconda e la terza, Twango e Cash vs Midbar FC, quest’ultima in cerca della quinta vittoria consecutiva.

Tutte le altre inseguitrici aspettano un passo falso della testa per inserirsi in corsa.

È un Campionato caldissimo, che riparte Sabato alle 15 con il Derby dell’Oglio, Atalanta – Brescia. Non dimenticate di inserire la formazione!

Potete vedere i risultati delle partite della giornata passata qui

Così come la classifica del campionato (link valido sia per il girone all’italiana sia per il campionato Formula 1)