Fantahookii Anno 1 – Giornata 2

Si ritorna finalmente sui campi di giuoco, mentre il mercato della Serie A entra nel vivo – a febbraio ci sarà da divertirsi!

La 18esima di Serie A e la 16esima del FantaHookii 2019/20 comincia alle 12.30 di Domenica 5 gennaio: non dimenticate di inserire la formazione!

Nel frattempo le squadre si sono riposate nella pausa di fine anno, con qualche minimo ritocco sul mercato di dicembre. Come ci racconta @Sakuragi l’anno si è concluso con la conferma in testa della Capolista per 13 giornate su 15, mentre abbiamo assistito alla prima vittoria del Real Chiara FC (che purtroppo non ha permesso di raggiungere il record del Benevento:-)

