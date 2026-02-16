Ha detto che, nonostante i risultati eccezionali alle Olimpiadi, tornerebbe volentieri indietro di un anno per non rompersi la gamba
Continua a leggere: Federica Brignone scambierebbe le due medaglie d’oro con la vita prima dell’infortunio
Fonte: il Post
Federica Brignone scambierebbe le due medaglie d’oro con la vita prima dell’infortunio
16 Feb 2026 • 0 commenti
Ha detto che, nonostante i risultati eccezionali alle Olimpiadi, tornerebbe volentieri indietro di un anno per non rompersi la gamba
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.