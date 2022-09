“Finalmente siamo insieme!” Le famiglie divise dalla partizione indiana del 1947 riescono a riunirsi [EN]

Il Guardian riporta e commenta le notizie di come in India i social media come Facebook siano stati usati per il loro scopo originario di ricontattare le persone di cui non si hanno da tempo notizie, rispetto a una situazione peculiare del paese.

Nel 1947 l’impero britannico abbandonò piuttosto in fretta il subcontinente indiano concedendo l’indipendenza. Il leader politico islamico Ali Jinnah pretese l’assegnazione di territori indipendenti per i suoi correligionari, quando questi convivevano fianco a fianco con gli hindu negli stessi territori. Una divisione territoriale fu fatta in fretta e furia, costringendo islamici e hindu ad abbandonare i paesi in cui vivevano da secoli. La conseguenza immediata furono stragi innumerevoli, quella successiva fu lo stato di ostilità tra India e Pakistan che ha reso praticamente impossibili i contatti tra le persone dei due paesi.

Adesso i contatti tra parenti cominciano a essere ristabiliti grazie all’uso dei social media. Il gestore di un canale YouTube descrive così la sua attività:

“Whatever I am doing is because of my roots,” said Dhillon. “We might be living in two hostile countries, but our hearts are still in pre-partition time. I pray there is never a partition like this anywhere in the world – it is a cruel thing.”