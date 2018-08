Firenze, l’accusa ai fratelli Conticini: 6,6 milioni di dollari mai arrivati alla Play Therapy Africa

Unicef, Fondazione Pulitzer e altre onlus australiane e americane credevano di finanziare con dieci milioni di dollari i progetti dell’associazione Play Therapy Africa destinati ai bambini affamati in Africa. In realtà, secondo la ricostruzione della Procura fiorentina, solo una piccola parte di quella colossale somma sarebbe stata impiegata per scopi umanitari.

Di questi soldi, scrive il Corriere Fiorentino, quasi 6,6 milioni di dollari sarebbero stati destinati a finanziare l’acquisto di una casa in Portogallo e “società riconducibili alla famiglia Renzi o a sostenitori della prima ora dell’ex premier”. Repubblica, riportando la stessa notizia, evidenzia il ruolo centrale di Luca e Alessandro Conticini e dà voce anche al loro avvocato difensore che ha sottolineato come finora non ci siano state denunce ai loro danni.