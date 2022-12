g/audio dicembre 2022

Andiamo dritti al punto: playlist natalizia.

E però, appena partiti, dobbiamo subito fermarci. Che cos’è una playlist natalizia? Quella con pezzi vecchissimi tipo White Christmas e Jingle Bell Rock? Non fate i sofisticati, se le ascoltiamo da sessant’anni ci sarà un motivo: sono belle, punto. Oppure quella con pezzi più recenti, tipo Santa is coming to town fatta da Bruce Springsteen, o l’intramontabile Mariah Carey? Quelle ci stanno sempre. Canzone di Natale degli Zen Circus mentre ci fumiamo il muschio del presepe? Perché no! O infine la Marcia di Radetzy al concerto di inizio anno a Vienna in diretta su RAI1, una roba veramente old school?

Per me vale tutto*. Ci sono delle canzoni che personalmente mi fanno salire lo spirito del Natale anche se nulla hanno a che vedere con il periodo. E’ successo perché da piccolo quei pochi CD che entravano in casa lo facevano comparendo sotto l’albero, per cui dicembre era il mese dei nuovi ascolti.

Pertanto diteci le vostre canzoni natalizie, che siano on o off topic poco importa (ma diteci il perché le avete scelte: è sempre bello condividere storie e pensieri*, soprattutto a Natale!). Le impacchetteremo e le caricheremo nella playlist di Hookii su Spotify:

Se poi volete delle idee per una playlist alternativa, qui ne trovate una parecchio interessante stilata da ondarock.

*tutto tranne Last Christmas degli Wham!, non fatemi perdere il Whamageddon o vi stramaledirò per tutto il 2023. Sul serio. Piuttosto leggetevi questo simpatico articolo di rockit intitolato: Whamageddon all’italiana: qual è la nostra Last Christmas?

Le classifiche quando questo post è stato scritto (in grassetto le new entry rispetto alla volta scorsa)

Top 3 Album su Spotify Italia:

IO NON HO PAURA, Ernia

c@ra++re s?ec!@le, thasup

Sirio, Lazza

Top 3 Album su Spotify Mondo:

Midnights, Taylor Swift

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Her Loss, Drake, 21 Savage

Top 3 Album su Album of The Year (con più di 10 recensioni):

Ants From Up There, Black Country, New Road

Reinassance, Beyoncé

Supernova, Nova Twins