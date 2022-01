Game of Quirinale: il contest per l’elezione del Presidente della Repubblica

Cari mucchi,

per prendere con leggerezza le delicate elezioni del Presidente della Repubblica (prima votazione il 24/1) abbiamo ideato un contest che permette di scegliere il candidato preferito dalla comunità di Hookii.

L’idea è quella di scegliere il candidato che voi personalmente preferireste per il ruolo – non necessariamente quello con maggiori chance di vittoria nella realtà, quindi, anche perchè altrimenti non c’era bisogno di un contest, vince Pierferdinando Casini e buonanotte.

La modalità è quella dei “bracket poll”, cioè un torneo di tipo tennistico a eliminazione diretta con 32 candidati fra quelli che i giornali in questi giorni hanno proposto, più un paio di ospiti illustri. E’ permesso votare una volta per turno e per ciascun indirizzo IP, e ogni turno ha una durata definita (c’è un contatore), la finale si giocherà il 24/1 in concomitanza con la prima votazione.

Potete votare qui sotto cliccando sull’apposito link. Nei commenti potete fare campagna elettorale ed organizzarvi in partiti per votare il vostro candidato preferito, basta che non diventi il solito mercato delle vacche.

Link per votare: https://www.polltab.com/bracket-poll/-k89yV8zuF