Giro d’Italia 2026 – Terza settimana

Cari mucchi appassionati di bicicletta, è arrivato l’appuntamento con il Giro d’Italia 2026.
Comincia oggi la terza ed ultima settimana di gare.
Ecco la mappa del Giro pubblicata sulla Gazzetta dello Sport:
Giro d’Italia 2026, ufficiali percorso e tappe (Altimetrie e Planimetrie)
A questo link una guida alle squadre partecipanti, da SkySport.
Ecco le tappe previste per la terza settimana:
Lunedì 25 terzo giorno di riposo; la carovana si trova in Svizzera:
– tappa 16 Bellinzona – Carì,
– tappa 17 Cassano d’Adda – Andalo,
– tappa 18 Fai della Paganella – Pieve di Soligo,
– tappa 19 Feltre – Alleghe,
– tappa 20 Gemona del Friuli – Piancavallo,
– tappa 21 Roma – Roma,
Il blog INRNG offre una breve rassegna delle varie tappe e una guida ai principali favoriti, e pubblicherà giorno per giorno una preview dettagliata delle tappe.
Se volete cimentarvi, questo il sito per il Fantagiro
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