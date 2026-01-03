Sono stati compiuti nella notte tra il 2 e il 3 gennaio sulla capitale Caracas in altre zone nel nord del paese, tra cui un aeroporto e varie basi militari
Continua a leggere: Gli attacchi statunitensi in Venezuela, con i video e le mappe
Fonte: il Post
Gli attacchi statunitensi in Venezuela, con i video e le mappe
3 Gen 2026 • 0 commenti
Sono stati compiuti nella notte tra il 2 e il 3 gennaio sulla capitale Caracas in altre zone nel nord del paese, tra cui un aeroporto e varie basi militari
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.